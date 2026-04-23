Hamis bombariadó miatt vettek őrizetben egy rahói férfit
Névtelen bejelentés érkezett április 22-én reggel az egyik állami forródrótra robbanókészülék elhelyezéséről egy banki intézményben – közölte a kárpátaljai nemzeti rendőrség.
A rendvédelmi szervek az ellenőrzés során megállapították, hogy a bejelentés Rahóból érkezett.
A helyszínre kiérkező rendőrök azonnal evakuálták a bank dolgozóit és az ügyfeleket.
A hatóságok átvizsgálták az épületet és a környező területet, azonban robbanószerkezetet vagy más gyanús tárgyat nem találtak.
A hamis bejelentés feltételezett elkövetőjét azonosították, a 40 éves rahói férfit őrizetbe vették.
A gyanúsított egészségügyi állapotára való tekintettel pszichiátriai vizsgálatot rendeltek el annak megállapítására, hogy beszámítható-e.
Az ügyben a nyomozás folyamatban van, az eljárást a Técsői Járási Ügyészség vezeti.
