Bombariadó több ungvári iskolában a tanév első napján

Szeptember 1-jén, közvetlenül a tanévkezdést követően bombariadóról érkeztek bejelentések több ungvári iskolából.

A Zakarpattya 24 megkeresésére Hanna Dan, a Kárpátaljai Megyei Rendőrség szóvivője elmondta, hogy a helyszínekre azonnal kivonultak a rendőrség és a többi készenléti szolgálat egységei. A legtöbb érintett intézményt már átvizsgálták, néhány helyszínen azonban még folyamatban van az ellenőrzés.

Jelenleg minden olyan iskolában dolgoznak a szakemberek, amely fenyegetést kapott.

Kárpátalja.ma