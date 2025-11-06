Bombariadó az Ungvári Városi Tanács épületében

Bombariadót rendeltek el az Ungvári Városi Tanács épületében november 6-án – számolt be a Zakarpattya 24 hírportál.

Hanna Dan rendőrségi szóvivő közölte, 13:20 körül elektronikus levélben érkezett bejelentés, hogy az épületben robbanószerkezetet helyeztek el.

A helyszínre kivonultak a rendőrség és a tűzszerész szolgálat szakemberei, az épületből mindenkit evakuáltak.

A hatóságok jelenleg átvizsgálják az épületet és annak környékét.

A nyitókép illusztráció

Kárpátalja.ma