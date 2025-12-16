Bombával fenyegetőzött egy férfi a haranglábi határon

A rendvédelmi szervek őrizetbe vettek egy férfit, aki azt állította, hogy robbanószerkezet van a hátizsákjában – számolt be róla az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztályának sajtószolgálata december 16-án.

Az 54 éves, Hmelnickijből származó férfi a munkácsi határőrség haranglábi osztályának határőreihez fordult, azt állítva, hogy robbanószerkezet van nála. Követelte, hogy azonnal szállítsák a legközelebbi rendvédelmi szerv egyik egységéhez, mert amennyiben ezt megtagadják tőle, robbantani fog.

A határőrök azonnal a helyszínre riasztották a rendőrséget. A hatóság munkatársai átvizsgálták a férfi személyes tárgyait, és meggyőződtek róla, hogy nincsenek nála robbanóanyagok vagy -tárgyak.

A férfi ellen büntetőeljárás indult a polgárok biztonságát fenyegető veszély, a vagyon megsemmisülése vagy megrongálása miatti, szándékos hamis bejelentés vádjával. Tettéért akár 6 évig terjedő börtönbüntetésre is számíthat.

Nyitókép forrása: kárpátaljai rendőrség