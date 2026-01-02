Bővül a Técsői CNAP szolgáltatási köre: anyakönyvi ügyek is intézhetők lesznek

Bővül a Técsői Városi Tanács Közigazgatási Szolgáltató Központjának (CNAP) feladatköre január 5-től: az intézményben elérhetővé válnak az állami anyakönyvi nyilvántartáshoz kapcsolódó, delegált szolgáltatások.

A változások értelmében a lakosok ezentúl nem kizárólag a hagyományos anyakönyvi hivatalnál intézhetik ügyeiket, hanem a CNAP-ban is. Az ügyfélfogadást a városi tanács állami nyilvántartási osztályának főszakértője, Natália Deják végzi majd.

A Técsői CNAP-ban az alábbi szolgáltatások lesznek elérhetők:

a születés állami anyakönyvi bejegyzése és a származás megállapítása;

a házasság állami nyilvántartásba vétele;

a haláleset állami anyakönyvi bejegyzése.

Az érintett szolgáltatások igénybevételéhez a közösség lakóit arra kérik, hogy a Técsői Városi Tanács Közigazgatási Szolgáltató Központjához a következő címen forduljanak: Técső, Nereszenszka utca 5.

A városvezetés arra ösztönzi a helyi lakosokat, hogy vegyék figyelembe a január 5-től életbe lépő változásokat, és szükség esetén éljenek azzal a lehetőséggel, hogy az alapvető anyakönyvi ügyeket helyben, egyszerűbben intézhessék.

Kárpátalja.ma