Bronzkori kincsekkel próbált kereskedni egy ungvári férfi

Bíróság elé áll az a kincsvadász, aki egyedülálló, bronzból készült leleteket próbált értékesíteni a feketepiacon – jelenti Ukrajna főügyészének irodája a Facebookon.

A negyvenkét éves ungvári férfi egy hivatalosan bejegyzett régészeti lelőhelyen folytatott illegális ásatást. Az ott talált, időszámításunk előtti XII-IX. századból származó tárgyakat megpróbálta értékesíteni.

A vádlott még 2025 februárjában találta meg egy agyagedény darabjait, mely négy darab bronzból készült tokos baltát rejtett. A lelet jelentőségét felmérve nem jelentette annak megtalálását a hatóságoknál, inkább online aukció útján próbált túladni rajta.

Az eladást a rendvédelmi szervek és Ukrajna Nemzeti Történeti Múzeumának közös fellépésével sikerült meghiúsítani.

Szakértők megállapították, hogy a leletek a késő bronzkori Gáva-kultúra használati tárgyai voltak. A tárgyak jelentőségét csak növeli a tény, hogy egy agyagedényből kerültek elő. A kincseket Ukrajna Nemzeti Történeti Múzeumába szállították.

A vádlott illegális régészeti feltárás, régészeti lelőhelyen végzett ásatás és különleges kulturális értékkel bíró kincs illegális eltulajdonítása miatt áll törvényszék elé.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Ukrajna Legfőbb Ügyészének Irodája