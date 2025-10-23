Call centert működtető csalók ellen emeltek vádat

Az ukrán és a cseh rendőrség összehangolt akciójának köszönhetően korábban sikerült leleplezni egy Ungváron illegálisan működő call centert, amely cseh állampolgárokat vert át hamis befektetésekkel – közölte a Kárpátaljai Megyei Ügyészség. Az ügyben hat személy ellen emeltek vádat. Az ügyészség vádiratot nyújtott be a bírósághoz.

A nyomozás szerint a hálózatot egy kijevi férfi szervezte meg, társa pedig egy női ismerőse volt. A szervezetben 53 operátor dolgozott, köztük négy kárpátaljai lakos.

A csalók külföldiek bizalmába férkőzve győzték meg őket arról, hogy fektessenek be nem létező kriptovaluta-projektekbe. A gyanúsítottak banki vagy befektetési szakértőknek adták ki magukat, így hozzáfértek a sértettek személyes adataihoz és online bankszámláihoz, majd külföldi számláikra utalták át a pénzt.

A hatóságok szerint a károk összege meghaladja a 2,5 millió hrivnyát, amit cseh állampolgárok veszítettek el.

A házkutatások során a rendőrség több mint 350 eszközt foglalt le, köztük 65 számítógépet és szervert, videokamerákat, 130 SIM-kártyát (nemzetközi szolgáltatóktól), 7 700 dollárt és egy gépkocsit. Az eszközöket lefoglalták.

Az ügyben eljárás indult.

Kárpátalja.ma