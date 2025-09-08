Csempészcigaretta a tehervonaton

Egy Magyarországra tartó tehervonat rakománya alatt bukkantak csempészcigarettára a kárpátaljai határőrök. A csempészárura szeptember 7-én találtak rá egy ötvenkilenc vagonból álló szerelvényen a Szalóka közelében lévő ellenőrző pontnál.

Az iratok szerint a vonat rakománya ötvenhárom vagonnyi vasércpellet, valamint hat vagon olajpogácsa volt.

A vámtisztviselők a határőrökkel közösen alaposan átvizsgálták a szállítmányt. Ennek eredményeként fedezték fel az egyik tehervagonban a nyolc alaposan becsomagolt dobozt.

Ezekből 3963 csomag Compliment és Lifa márkájú zárjegy nélküli cigaretta került elő.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Vámhatóság