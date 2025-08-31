Cigarettacsempészeket lepleztek le a csapi határon
Eljárás indult három kárpátaljai nő ellen, akik jövedéki adómentes cigarettát próbáltak Magyarországra csempészni – közölte az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya a Facebook-oldalán augusztus 31-én.
A közlemény szerint a három nő a Csap–Bécs vonatjárattal szeretett volna Magyarországra jutni. A bőröndjeik átvizsgálása során azonban 1 772 csomag, különböző márkájú cigarettát találtak a holmijuk között.
Az esetet jelentették a Kárpátaljai Gazdasági Biztonsági Hivatalnak (BEB). Az ügyben eljárás indult.
Nyitókép forrása: Ukrán Állami Határőrszolgálat