Csaknem 100 hrivnyába kerül egy liter dízel egyes benzinkutakon
Újabb áremelést hajtottak végre egyes ukrajnai benzinkúthálózatok a hétvége után. A benzin és a dízel ára több helyen 2–5 hrivnyával nőtt literenként, a prémium dízel pedig már több hálózatnál megközelíti vagy eléri a 100 hrivnyát.
Az árváltozás leginkább az állami Ukrnafta töltőállomásain volt jelentős. A hagyományos A-95-ös benzin ára 5 hrivnyával, 83,90 hrivnyára emelkedett literenként, míg a prémium A-95 Energy ára 2 hrivnyával, 86,90 hrivnyára nőtt.
A dízel ára szintén emelkedett az Ukrnaftánál: a hagyományos dízel 96,90 hrivnyába, a prémium Energy pedig 94,90 hrivnyába kerül literenként.
A SOCAR-nál már 100 hrivnya a prémium benzin
A SOCAR hálózatában három prémium üzemanyag ára egyaránt 1,10 hrivnyával emelkedett. A NANO 100 benzin literje így már 100 hrivnya, a NANO dízel 99,90 hrivnya, a NANO Extro dízel pedig szintén 100 hrivnya.
A WOG hálózatában a standard Euro-5 dízel ára 1 hrivnyával nőtt, így 98,90 hrivnyát kell fizetni érte literenként.
Ennyibe kerül a dízel szeptember 14-én
|Benzinkutak:
|Dízel
|Prémium dízel
|OKKO
|Euro – 98,90 hr/l
|Pulls – 99,90 hr/l
|WOG
|Euro-5 – 98,90 hr/l
|Mustang – 99,90 hr/l
|SOCAR
|NANO – 99,90 hr/l
|NANO Extro – 100,00 hr/l
|Ukrnafta
|96,90 hr/l
|Energy – 94,90 hr/l