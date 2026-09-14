Csaknem 100 hrivnyába kerül egy liter dízel egyes benzinkutakon

Újabb áremelést hajtottak végre egyes ukrajnai benzinkúthálózatok a hétvége után. A benzin és a dízel ára több helyen 2–5 hrivnyával nőtt literenként, a prémium dízel pedig már több hálózatnál megközelíti vagy eléri a 100 hrivnyát.

Az árváltozás leginkább az állami Ukrnafta töltőállomásain volt jelentős. A hagyományos A-95-ös benzin ára 5 hrivnyával, 83,90 hrivnyára emelkedett literenként, míg a prémium A-95 Energy ára 2 hrivnyával, 86,90 hrivnyára nőtt.

A dízel ára szintén emelkedett az Ukrnaftánál: a hagyományos dízel 96,90 hrivnyába, a prémium Energy pedig 94,90 hrivnyába kerül literenként.

A SOCAR-nál már 100 hrivnya a prémium benzin

A SOCAR hálózatában három prémium üzemanyag ára egyaránt 1,10 hrivnyával emelkedett. A NANO 100 benzin literje így már 100 hrivnya, a NANO dízel 99,90 hrivnya, a NANO Extro dízel pedig szintén 100 hrivnya.

A WOG hálózatában a standard Euro-5 dízel ára 1 hrivnyával nőtt, így 98,90 hrivnyát kell fizetni érte literenként.

Ennyibe kerül a dízel szeptember 14-én

Benzinkutak: Dízel Prémium dízel OKKO Euro – 98,90 hr/l Pulls – 99,90 hr/l WOG Euro-5 – 98,90 hr/l Mustang – 99,90 hr/l SOCAR NANO – 99,90 hr/l NANO Extro – 100,00 hr/l Ukrnafta 96,90 hr/l Energy – 94,90 hr/l

Kárpátalja.ma/pmg.ua

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →