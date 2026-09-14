Zelenszkij: sugárhajtású orosz drónok ellen is bevetették az F-16-os vadászgépeket

Sugárhajtású drónok lelövésére is bevetették már az F-16-os vadászgépeket – hozta nyilvánosságra Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kanadai látogatása során, egy televíziós műsorban az Ukrinform hírügynökség hétfői beszámolója szerint.

Az államfő hozzátette, hogy sokba kerül az F–16-osok bevetése, de „amikor egy-egy sugárhajtású drónt semmilyen más eszközzel nem lehet lelőni, az emberi élet fontosabb és értékesebb”.

Azt is közölte, hogy kanadai tartózkodása alatt megismerkedett egy ukrán–kanadai fejlesztésű, sugárhajtású drónok ellen alkalmazható rakétával, amelynek használata lényegesen kevesebbe kerül majd.

„Most arra várunk, hogy a kanadai és az ukrán szakemberek eljöjjenek hozzánk, Ukrajnába, és sor kerülhessen a gyakorlati tesztelésre. A saját gyártás prioritás, de mindennél fontosabb, hogy ki tudja gyorsabban és jobb minőségben lelőni ezeket a drónokat” – mondta Zelenszkij.

Az Ukrinform felidézte, hogy korábban az elnök nyilvánosságra hozta, hogy jelenleg 67 olyan vállalat működik Ukrajnában, amely ilyen képességű eszközökön dolgozik, és három-öt vállalat már bizonyos eredményeket is felmutatott.

Az észak-ukrajnai Csernyihiv megyei rendőrség közölte, hogy az orosz erők megtámadták egy mezőgazdasági vállalkozás raktárépületeit a régióban lévő Priluki városában, a támadásban három ember meghalt, heten pedig megsérültek.

Olekszandr Hazsa, Dnyipropetrovszk megye kormányzója arról adott hírt, hogy az orosz csapatok ismét megtámadták Pavlohradot. A városban tüzek keletkeztek, egy ember életét vesztette és legalább öten megsebesültek.

Délelőtt egy orosz drón csapást mért a déli Herszon városában egy kórházra, és megsebesült az egészségügyi intézmény egyik munkatársa – tájékoztatott a régió kormányzói hivatala.

Nyitókép: president.gov.ua

MTI

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