Csaknem 20 percig küzdöttek egy idős férfi életéért Ökörmezőn

Mentősök mentették meg egy 80 éves férfi életét február 28-án Ökörmezőn – a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

Szombat este segélyhívás érkezett arról, hogy egy idős férfi összeesett és elveszítette az eszméletét. A mentősök hat perc alatt érkeztek meg a helyszínre.

Az orvos az elsődleges vizsgálat során megállapította, hogy a beteg nem lélegzik és nincs pulzusa, ezért azonnal megkezdték az újraélesztését. A csapat 18 percen keresztül folyamatosan végezte a mellkaskompressziót, aminek köszönhetően a beteg szíve újra működni kezdett.

A férfi állapotának stabilizálása után az Ökörmezői Kórházba szállították.

Az orvosok ismételten hangsúlyozták, hogy egy hirtelen szívmegállás bárhol előfordulhat, ezért rendkívül fontos tudni, mi ilyenkor a teendő. Eszméletvesztés és légzésleállás esetén azonnal hívni kell a 103-as telefonszámot, majd percenként 100-120 mellkaskompresszió elvégzése szükséges a mentősök megérkezéséig vagy az életjelek visszatéréséig.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció