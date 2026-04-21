Családon belüli erőszak Rahón

Családon belüli erőszakról értesítette a rendfenntartókat egy 60 éves nő Rahón április 20-án – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata kedden.

A bejelentő elmondása szerint a 64 éves férje agresszíven viselkedett, sértegette, és megfenyegette, hogy megveri. A helyszínre kiérkező rendőröket meglátva a férfi egy baltát ragadott, és fenyegetni kezdte őket. Nem reagált a rendfenntartók felszólításaira sem, ezért fizikai erőszakot alkalmaztak ellene. Az incidensben senki nem sérült meg.

Az erőszakos férfit őrizetbe vették. Ittas állapotban volt, vérében 1,5 ppm véralkoholszintet állapítottak meg.

Az ügyben büntetőeljárás indult. Ezenkívül a rendőrség ideiglenes távoltartási határozatot adott ki, amely meghatározott időre megtiltja a férfinak, hogy kapcsolatba lépjen a feleségével.

