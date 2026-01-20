Családpszichológiai előadás és konzultáció Munkácson

A Bóbita Gyermekfejlesztő és Lelkigondozó Központ családpszichológiai előadást és konzultációt szervez január 30-án és 31-én Munkácson.

Az eseményt a Bethesda Gyermekkórház két elismert szakembere, Dr. Komlósi Piroska és Dr. Ablonczy Margit pár- és családterapeuták tartják. Az előadás és a konzultáció célja, hogy szakmai és emberi támogatást nyújtson a családoknak, pároknak, valamint a gyermekneveléssel foglalkozó szakembereknek.

Hogyan érthetjük meg jobban a család működését? Miként támogathatjuk hatékonyabban azokat a gyermekeket, felnőtteket és családokat, akikkel munkánk során találkozunk? Többek között ezekre a kérdésekre adnak majd választ. Elsősorban pedagógusoknak, pszichológusoknak, mentálhigiénés szakembereknek, lelkészeknek, hitoktatóknak és minden segítő szakmában dolgozónak ajánlják a workshopot, akiknek fontos a családokkal való munka mélyebb megértése.

A kétnapos esemény január 30-án közép-európai idő szerint 14.00-16.00 óra között, január 31-én pedig 9.00-16.00 óra között valósul meg.

Helyszín:

Munkács, Duchnovics utca 11. (Református templom melletti gyülekezeti terem)

Jelentkezni ITT lehet.

További információt jelentkezés után a központ e-mailben küld, kérdés esetén a Bóbita telefonszámán (+380 99 290 93 04) lehet érdeklődni.

A szervezők bíznak abban, hogy az alkalom szakmailag és emberileg is értékes találkozási lehetőséget jelent majd a résztvevők számára, és örömmel veszik, ha az érdeklődők továbbadják a program hírét másoknak is.

Kárpátalja.ma