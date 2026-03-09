Csapadékmentes napok várnak Kárpátaljára

Száraz, napos idő várható a következő napokban – közölte a Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ. Az előrejelzés szerint éjszaka továbbra is fagypont alá süllyed a levegő hőmérséklete, nappal akár 18 °C-kal lehet melegebb.

Március 9-én, hétfőn folytatódik a napos, kissé felhős, száraz idő. A hegyvidéki területeken éjszaka és reggel gyenge köd fordulhat elő. A délkeleti szél 3–8 m/s sebességű. A levegő hőmérséklete éjszaka +2 és -3, nappal 13–18 °C között alakul, a hegyekben néhány fokkal hidegebb a levegő.

Kedden és szerdán hasonló idő várható: száraz időjárás, napos, részben felhős égbolt. A levegő hőmérséklete éjszaka +3 és -2 °C, nappal 12–17 °C. A hegyekben éjszaka -5 °C-ig süllyedhet a hőmérséklet, nappal 4–9 °C között alakul. A délkeleti szél továbbra is 3–8 m/s sebességű.

Március 12-én és 13-án is hasonló hőmérsékletre számíthatunk. Nappal enyhe csapadék is előfordulhat, azonban számottevő eső nem várható.

