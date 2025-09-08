80 éves a csapi vámhivatal

Nyolcvan évvel ezelőtt kezdte meg működését a csapi vámhivatal, amely azóta is fontos szerepet játszik Ukrajna gazdasági biztonságának védelmében. A második világháborút követően a vámhivatal munkatársai hozzájárultak a költségvetés feltöltéséhez, valamint a városok és falvak újjáépítéséhez.

Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója kiemelte, hogy ma, a teljes körű orosz invázió körülményei között a vámhivatal feladatai hasonlóak: segítik a humanitárius és védelmi támogatások országba juttatását, fellépnek az illegális kereskedelem ellen, és tevékenységükkel hozzájárulnak a helyi és az állami költségvetés bevételeihez, ezzel is támogatva az ország újjáépítését.

Az évforduló alkalmából a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetése köszöntötte a vámhivatal dolgozóit és veteránjait, és emlékokleveleket adott át.

Bileckij hangsúlyozta, hogy a vámellenőrzések mögött mindennapos, gyakran láthatatlan munka áll – hosszú éjszakák, feszültséggel teli ellenőrzések és tárgyalások. Az elhivatottság és a kitartás eredménye az, amelyre ma nemcsak a Vám- és Határőrség, hanem egész Ukrajna is büszke lehet.

Kárpátalja.ma