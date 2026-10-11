Több mint 650 kilogramm gyanús növényi anyagot foglaltak le a határőrök

Több mint 650 kilogramm, külső jegyei alapján feltehetően kratomot tartalmazó növényi anyagot találtak a határőrök a Tisza határátkelőn egy Ukrajnába tartó mikrobuszban.

A hatóságok egy ukrán rendszámú Mercedes mikrobusz átvizsgálásakor bukkantak a rejtett csomagokra. A vezetőülés feletti rekeszben, valamint az utasülések mögött talált szállítmány tömege 652,8 kilogramm volt.

Az anyagot és a több mint 255 ezer hrivnya értékű járművet lefoglalták, előbbi értékét szakértői vizsgálat állapítja meg. Egyelőre nem erősítették meg hivatalosan, hogy valóban kratomról van-e szó.

A határőrök kábítószer-csempészet gyanúja miatt értesítették a rendvédelmi szerveket.

Az eset körülményeit vizsgálják.

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