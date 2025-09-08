Újszülött gyermekét dobta ki az ablakon egy nő Odesszában
Szeptember 8-án Odessza Primorszki negyedének egyik ötszintes lakóháza mellett egy csecsemő holttestére találtak járókelők. Kiderült, hogy a gyermeket az ablakon dobták ki – írja a Novini Live.
Az esetet a lakóház gondnoka jelentette a rendőrségnek, nyomozócsoport sietett a bűntény körülményeinek kivizsgálására. Megállapították, hogy a csecsemőt a társasház harminckilenc éves lakója dobta ki az ötödik emeletről.
A nyomozás jelenleg is tart.
Forrás: odesa.novyny.live