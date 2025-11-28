Cseh delegáció látogatott el Kárpátalja vezető vállalataihoz

A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetőhelyettese, Rosztiszlav Pricak az Ukrán–Cseh Üzleti Fórum résztvevőivel együtt felkereste az Ungvári és a Beregszászi járás több meghatározó vállalkozását, hogy bemutassa a régió ipari és logisztikai potenciálját.

A delegáció elsőként a PAKOBO vállalatnál tett látogatást. A modern logisztikai központ különböző típusú áruk átrakodását végzi, és biztosítja azok közúti és vasúti továbbítását, beleértve az európai irányú szállítmányokat is.

Ezt követően a BF TERMINAL ipari parkba látogattak, ahol állami támogatással és befektetésekkel Ukrajna egyik legnagyobb, faiparra specializálódó üzemét alakítják ki. A létesítmény a faanyag feldolgozására és magas hozzáadott értékű késztermékek exportjára fókuszál majd.

A vendégek megtekintették az Eridon vállalatot is, ahol mezőgazdasági termékeket tárolnak, válogatnak és exportálnak. A cég versenyképességét a korszerű automatizált technológia, a saját minőségellenőrző laboratórium és az előnyös logisztikai elhelyezkedés garantálja mind a hazai, mind az európai piacon.

A látogatások során a cseh üzleti szereplők közvetlenül ismerkedhettek meg a vállalatok működésével, technológiai folyamataival és együttműködési lehetőségeivel.

Rosztiszlav Pricak kiemelte a helyi és a régióba áttelepült vállalkozások ellenállóképességét és hatékonyságát a háborús körülmények között. Mint mondta, a termelés bővítése, az új munkahelyek létrehozása, az adófizetés, valamint a honvédelem és a társadalmi kezdeményezések támogatása jelentős hozzájárulás Ukrajna gazdasági megerősítéséhez és jövőbeli fejlődéséhez.

„Nyitottak vagyunk az együttműködésre, érdekeltek vagyunk új partnerségek kialakításában, és abban, hogy a lehető legkedvezőbb feltételeket teremtsük meg azoknak a vállalkozásoknak, amelyek Ukrajnában és Ukrajnával együtt kívánnak dolgozni”

– hangsúlyozta Pricak.

A vezetőhelyettes megköszönte a fórum résztvevőinek munkáját, és meggyőződését fejezte ki, hogy a párbeszéd új együttműködési lehetőségekhez, partnerségi megállapodásokhoz és kölcsönösen előnyös projektekhez vezet. Hozzátette: Ukrajna nagyra értékeli Csehország és a cseh nép támogatását, a személyes találkozók pedig közös befektetést jelentenek az ország európai jövőjébe.

Kárpátalja.ma/carpathia.gov.ua