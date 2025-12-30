210 doboz csempészcigarettát foglaltak le Csapnál

Zárjegy nélküli dohányterméket foglaltak le a határőrök a Csaphoz közeli Tisza közúti határátkelőn. A 210 doboz cigarettát egy Magyarországra tartó 44 éves ungvári férfi Toyota márkájú személygépkocsijában találták.

Az ukrán rendszámú járművön a határőrök átalakításra utaló jeleket fedeztek fel, ami alaposabb vizsgálatra adott okot. Az alsó motorvédő burkolat leszerelése után vált elérhetővé egy speciálisan kialakított rekesz, amelyben a vámtisztviselők 210 doboz cigarettát találtak.

A hatóságok a csempészáru mellett a járművet is lefoglalták, melynek értéke közel 100 000 hrivnya. A sofőr ellen eljárás indult.

Kárpátalja.ma