Pénzszállító autóval csempészték a hadköteleseket a Beregszászi járásban

Közös akció keretében egy pénzintézet két dolgozóját fogták el a Beregszászi Járási Rendőrkapitányság, a határőrség és az SZBU munkatársai. A gyanúsítottak a pénzszállító autóba rejtve utaztatták ügyfeleiket, akiknek az illegális határátlépésben is segítettek.

Egy 42 és egy 58 éves Lemberg (Lviv) megyei férfi csuklóján kattant a bilincs. A gyanú szerint Beregszászig szállították, onnan pedig az erdőn keresztül kísérték az ukrán-magyar határig a hadköteleseket. Szolgáltatásaikért cserébe 16 500 dollárt kértek, amiből 1500 volt az útiköltség, 15 000 pedig az erdei „idegenvezetés”.

Az elkövetőket a beregszászi járási Jánosi közelében tartóztatták le a KORD különleges egység közreműködésével. A gyanúsítottakat tetten érték, ugyanis a járműnek a pénz védelmét szolgáló speciális rekeszében az aktuális ügyfelük rejtőzött. A szökésre készülő férfi a szállítási díjat ekkor már kifizette nekik, a fennmaradó összeget érkezésekor utalta volna át.

A két őrizetbe vett férfit a Beregszászi Járási Ügyészség vádolja illegális embercsempészéssel. A rendőrök lehetséges bűntársaik felkutatásán dolgoznak.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Nemzeti Rendőrség