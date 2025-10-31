E-cigarettához használt folyadékot foglaltak le a határőrök Ungvárnál
Elektromos cigaretták utántöltéséhez használt folyadék illegális behozatalát akadályozták meg a hatóságok az Ungvár melletti ukrán–szlovák határátkelőn. Az esetről az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya számolt be a Facebookon.
A határőrök és vámtisztviselők egy 22 éves ungvári lakos vezette Renault márkájú kamionban találtak rá a pótkocsi alatti szerszámosládában elrejtett három dobozra. Ezekben 600 csomag külföldi gyártmányú e-liquidet találtak.
A be nem jelentett árut lefoglalták, értékének meghatározásáról később intézkednek.
Forrás: Facebook/Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya