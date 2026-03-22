Robbanás történt egy csernyihivi ATB szupermarketben
Robbanás rázta meg egy ATB szupermarket épületét Csernyihivben március 22-én. A helyiségben ismeretlen tárgy robbant fel, az esetnek sérültjei is vannak – számolt be Dmitro Brizsinszkij, a városi katonai adminisztráció vezetője.
A tudósítás szerint a robbanás a város Ljotna utcai ATB üzlethelyiségében történt. Egyelőre nem tudni, mi okozta a detonációt.
Négy ember megsérült, hármukat kórházba szállították. Két nő a traumatológiai osztályra került, szétszóródott szilánkok fúródtak a lábukba. Egy férfi könnyebben sérült, már hazaengedték – nyilatkozta Brizsinszkij.
A mentőszolgálatok munkatársain kívül a rendőrség szakemberei is a helyszínen dolgoznak.
Forrás: 24tv.ua
