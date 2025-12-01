Tisztújító közgyűlést tartott a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség
A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség november 29-én tartotta meg tisztújító közgyűlését Munkácson – közölte a szövetség a Facebook-oldalán.
A XXXII. Tisztújító Közgyűlés a cserkészinduló eléneklésével, közös imával és a határozatképesség megállapításával kezdődött.
Popovics Pál elnök beszámolójában ismertette az elnökség elmúlt hároméves ciklusának eredményeit.
Ezután Tominec Mihály, a szövetség Ellenőrző Bizottságának elnöke tartotta meg beszámolóját, továbbá Reiplik Márk beszélt a csapata által kidolgozott és használt rover próbarendszerről.
A beszámolókat követően sor került a titkos szavazásra. A szavazás eredményeként az elkövetkező három évben a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség
elnöke: Popovics Pál cserkésztiszt,
ügyvezető elnöke: Pfeifer Anita segédtiszt,
vezetőtisztje: Ilosvay Dániel segédtiszt.
Az Ellenőrző Bizottság elnöke Tominec Mihály segédtiszt, tagjai pedig Jakab Géza és Sztankovics Anna-Mária segédtisztek lesznek.
A gyűlésen szóba került továbbá a scserboveci cserkésztanya fejlesztése, a szövetségi és összmagyar programok és feladatok.
(Nyitókép: Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség)