Tisztújító közgyűlést tartott a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség november 29-én tartotta meg tisztújító közgyűlését Munkácson – közölte a szövetség a Facebook-oldalán.

A XXXII. Tisztújító Közgyűlés a cserkészinduló eléneklésével, közös imával és a határozatképesség megállapításával kezdődött.

Popovics Pál elnök beszámolójában ismertette az elnökség elmúlt hároméves ciklusának eredményeit.

Ezután Tominec Mihály, a szövetség Ellenőrző Bizottságának elnöke tartotta meg beszámolóját, továbbá Reiplik Márk beszélt a csapata által kidolgozott és használt rover próbarendszerről.

A beszámolókat követően sor került a titkos szavazásra. A szavazás eredményeként az elkövetkező három évben a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség

elnöke: Popovics Pál cserkésztiszt,

ügyvezető elnöke: Pfeifer Anita segédtiszt,

vezetőtisztje: Ilosvay Dániel segédtiszt.

Az Ellenőrző Bizottság elnöke Tominec Mihály segédtiszt, tagjai pedig Jakab Géza és Sztankovics Anna-Mária segédtisztek lesznek.

A gyűlésen szóba került továbbá a scserboveci cserkésztanya fejlesztése, a szövetségi és összmagyar programok és feladatok.

(Nyitókép: Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség)

Kárpátalja.ma