Csúszós utakra figyelmeztetik a kárpátaljai autósokat a következő napokban

Veszélyes útviszonyokra figyelmeztetik a járművezetőket Kárpátalján a következő napokban. A megyei hidrometeorológiai központ előrejelzése szerint február 2–4. között, elsősorban éjszaka és a reggeli órákban, a térség nagy részén jegesedés (ónos, lefagyott útfelület) várható.

Az időjárási jelenség elsőfokú (sárga) veszélyességi szintnek felel meg, ami miatt a közúti forgalom több helyen nehezítetté válhat.

A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, tartsák be a sebességhatárokat és a biztonságos követési távolságot. A gyalogosoknak is érdemes körültekintően haladniuk a csúszós járdákon és gyalogátkelőkön.

A katasztrófavédelem arra is felhívja a figyelmet, hogy lehetőség szerint korlátozzák az utazásokat az éjszakai és kora reggeli időszakban, és ne hanyagolják el a biztonsági előírásokat.

Kárpátalja.ma