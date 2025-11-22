Csúszós utakra figyelmeztetnek Kárpátalján

November 23-án éjszaka és a reggeli órákban esőre és havas esőre számíthatunk a megye nagy részén. Az utakat jég vagy hó boríthatja – hívja fel a figyelmet a Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ a hivatalos oldalán szombaton.

A tájékoztatás szerint az éjszakai és reggeli órákban jelentős mennyiségű csapadék várható (15-29 mm 12 óra alatt), a hegyvidéki területeken havazásra kell számítani.

A hegyvidéki területeken a déli szél 15-20 m/s-ra erősödik, ezeken a területeken egyes fokozatú, sárga riasztás van érvényben.

A romló időjárási körülmények fennakadásokat okozhatnak az áramszolgáltatásban, akadályozhatják a forgalmat, a kommunikációs szolgáltatások, valamint a turisztikai ágazatok munkáját.

