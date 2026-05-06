Diszpécser segítségével élesztette újra apját egy ungvári férfi

Életmentő beavatkozásra került sor Ungváron, ahol egy férfi a mentőszolgálat diszpécserének telefonos útmutatása alapján kezdte meg édesapja újraélesztését még a mentők kiérkezése előtt.

A segélyhívás az esti órákban érkezett. A bejelentő közölte, hogy 57 éves édesapja nem lélegzik.

A hívást fogadó diszpécser azonnal irányítása alá vonta a helyzetet. Miközben a mentőegység a helyszínre tartott, telefonon részletes utasításokat adott a férfinak az újraélesztés lépéseiről.

A fiú – egészségügyi végzettség nélkül – mintegy hét percen keresztül végzett mellkaskompressziót apján. A mentőszolgálat szerint ez döntő szerepet játszott abban, hogy a beteg esélyt kapjon a túlélésre.

A helyszínre érkező mentőcsapat további nyolc percen át folytatta az intenzív életmentést. Miután a férfi szíve újra működni kezdett, a mentők kórházba szállították a beteget.

