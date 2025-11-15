Dnyipropetrovszk megyéből érkezett evakuációs vonat Munkácsra

Újabb menekültek érkeztek Kárpátaljára Dnyipropetrovszk megyéből november 14-én – számolt be róla a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán pénteken.

Az evakuációs vonattal ezúttal egy négygyermekes család érkezett, akik közül a legfiatalabb még csak 6 éves.

A vasútállomáson a DSZNSZ emberei, pszichológusok, önkéntesek és a mentőszolgálat munkatársai fogadták a menekülteket. A szakemberek segítséget nyújtottak a poggyász szállításában, pszichológiai támogatást biztosítottak, és eljuttatták őket ideiglenes szálláshelyükre.

Kárpátalja.ma