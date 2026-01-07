Dolgoznak az utak és járdák tisztításán Beregszászban és a kistérségben

Az intenzív havazás és a havas eső ellenére reggel óta folyamatosan dolgoznak az utak és járdák állapotának javításán Beregszászban és a kistérség településein. Babják Zoltán, Beregszász polgármestere közösségi oldalán tájékoztatott arról, hogy a kistérség útjain hóeltakarító gépek dolgoznak, biztosítva a biztonságos és akadálytalan közlekedést.

A városi tanács gazdálkodási és közterület-fenntartási osztályának műszaki dolgozói aktívan tisztítják a járdákat és a város gyalogos területeit a hótól. A polgármester kiemelte: örömteli látni, hogy a közös ügyhöz a lakosok is csatlakoznak, és sokan saját ingatlanjuk környékén is elvégzik a szükséges munkálatokat.

A figyelmeztetés különösen időszerű, mivel az éjszakai és reggeli órákban havas eső hullott. A csapadék napközben ugyan olvad, ám az esti órákban jelentős lehűlés várható, ezért reggelre fagyos, csúszós útszakaszok alakulhatnak ki. A Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ előrejelzése szerint a jegesedés január 6. és 9. között is fennmaradhat.

A Pulzus FM rádió megkeresésére a beregszászi városi önkormányzat tájékoztatása szerint a közutakon és járdákon sózással és szórással dolgoznak az aktuális időjárási helyzetnek megfelelően.

Az önkormányzat egyúttal emlékeztetett arra is, hogy Ukrajnában törvény írja elő: az ingatlanok előtti járdaszakaszt legalább két méter szélességben a tulajdonos köteles tisztán tartani, amely a téli időszakban a hó eltakarítására is vonatkozik.

A városvezetés arra kéri a lakosokat és a vállalkozások tulajdonosait, hogy lehetőségeikhez mérten mielőbb gondoskodjanak az ingatlanjaik előtti területek rendbetételéről, ezzel is hozzájárulva a gyalogosok biztonságához és a balesetek megelőzéséhez.

Kárpátalja.ma