Kijevbe látogat Keith Kellogg

Donald Trump ukrajnai különmegbízottja, Keith Kellogg tábornok a hétvégén az ukrán fővárosba utazik, hogy részt vegyen az ország függetlensége napja alkalmából rendezett ünnepségen – számolt be róla az Ukrinform Graham Slattery, a Reuters újságírójának bejegyzésére hivatkozva.

Az újságíró szerint a különmegbízott Kijevben diplomáciai lépéseket is megvitat majd a vezetőkkel.

A bejegyzésben kiemelte, hogy a látogatásra „Ukrajna, az Egyesült Államok és Európa közötti biztonsági garanciákról szóló megbeszélések fényében kerül sor”.

Ez lesz Keith Kellogg második látogatása Ukrajnában ezen a nyáron. A tábornok legutóbb július 14-én járt az ukrán fővárosban, ahol találkozott Volodimir Zelenszkij elnökkel is.

Nyitókép: Keith Kellogg. Forrás: Getty Images