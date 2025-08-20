Donyeck megyéből érkeztek menekültek Munkácsra

Újabb belső menekülteket fogadtak Kárpátalján augusztus 20-án. Ezúttal hét Donyeck megyei lakos, köztük egy kétéves és egy négyéves kisgyermek érkezett megyénkbe – adta hírül a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A menekülteket mentősök, önkéntesek és pszichológusok fogadták a munkácsi vasútállomáson, majd ideiglenes szálláshelyükre szállították őket.

A veszélyes területekről folyamatosan zajlik az emberek kitelepítése. Kelet-Ukrajnából hetente érkezik evakuációs vonat megyénkbe.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: DSZNSZ Facebook-oldala