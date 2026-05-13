Az alkotás öröme – Szakköri kiállítás Beregszászban

A kereten szövés és a bútorfestésszakkör anyagaiból nyílt kiállítás Beregszászban a Polónyi Katalin Textilmúzeumban.

A Pro Cultura Subcarpathica idén 24 szakkört koordinál Kárpátalján. A településeken kisebb-nagyobb közösségekben folyik az alkotómunka. A Nemzeti Művelődési Intézet által négy évvel ezelőtt elindított A Szakkör program célja az egykori népi mesterségek felelevenítése és továbbadása, a hagyományos tudás megőrzése, valamint olyan alkotóközösségek létrehozása, amelyekben a résztvevők együtt tanulhatnak és alkothatnak.

Beregszászban, a Polónyi-múzeumban a program indulása óta minden évben működnek szakkörök, gyakran párhuzamosan több csoport is. A résztvevők különféle kézműves technikákat sajátíthatnak el, miközben egy összetartó alkotóközösség is formálódik. A jelenlévők számára a kiállítás is azt az élményt erősítette meg, amely a program egyik legfontosabb üzenete: a közös alkotás nemcsak értékeket teremt, hanem közösséget is épít.

Idén bútorfestés és szövés kereten szakkörök működtek a múzeum falai között Kepics Andrea vezetésével. A tagok a szakköri oktatóvideók segítségével lépésről lépésre haladva sajátították el mindkét technika alapjait. A 20 szakköri alkalom végére látványos és gazdag kiállítás alakult.

A csoport tagjai közös bemutatóval, egymás munkájának megismerésével ünnepelték a sikeres szakköri évadot. A programot az egyik csoporttag, Magdolna Williams gitárkísérettel előadott énekei színesítették.

A kiállított tárgyak a szakkörök munkájának eredményeit mutatták be, jól szemléltetve a résztvevők kitartását, kreativitását és a hagyományos kézművesség iránti elkötelezettségét.

Gál Adél

Kárpátalja.ma