Postán érkezett Ungvárra a kokain

Egy kábítószer-kereskedéssel foglalkozó bűnszervezet tagjaira csapott le a rendőrség Kárpátalján. A Nyugat-Európából származó drogokat többek közt megyénkben és Kijevben értékesítették. A nyomozók szerint nemzetközi postai küldeményekben érkezett Ungvárra a kokain.

Az ügyben eddig két gyanúsítottat vettek őrizetbe, akik akár 12 év fegyházbüntetésre is számíthatnak.

A gyanú szerint

a drogüzlet szervezője egy 27 éves kárpátaljai lakos volt, aki több segítőt is toborzott maga mellé.

A kokain nemzetközi postai küldeményekben érkezett Ukrajnába. A megyeközpontban átvett kábítószert ezután egy bérelt raktárhelyiségbe szállították, ahol az illegális szert porciózták, csomagolták és előkészítették az eladásra. Az árut ugyancsak csomagküldő szolgálattal továbbították Kijevbe.

A hatóságok hat darab, egyenként körülbelül egy kilogramm súlyú, tégla formájúra préselt kokainadag postázását dokumentálták.

A csoport egyik tagjára egy másik küldemény átvételekor csaptak le, míg a bűnszervezet fejét ungvári lakásán fogták el.

A gyanúsítottak lakóhelyén, gépjárműveiben és a raktárhelyiségben a bűnüldöző szervek emberei különböző kábítószereket és pszichoaktív anyagokat – kokaint, metamfetamint és mefedront – találtak. Továbbá számítástechnikai eszközöket, mobiltelefonokat, csomagolóanyagokat, postai bizonylatokat, készpénzt és feljegyzéseket is lefoglaltak.

A lefoglalt kábítószerek becsült értéke a feketepiacon meghaladja az 1 millió dollárt.

A nyomozás jelenleg is tart, a hatóságok további, a bűncselekményhez köthető személyek azonosítását végzik.

Kárpátalja.ma

Forrás: npu.gov.ua