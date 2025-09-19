Drogkereskedőt értek tetten a volóci rendőrök

A Munkácsi Járási Rendőrkapitányság 2. Számú Rendőrőrsének munkatársai egy kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított férfit vettek őrizetbe. A harmincéves alsóvereckei (Nizsnyi Vorota) lakosra a narkotikum átadása közben csaptak le – írja a kárpátaljai rendőrség a Facebook-oldalán.

A gyanúsított egy autómosó területén találkozott ügyfelével. A helyszínen egy csomag növényi eredetű kábítószert és a vevő által kifizetet pénzösszeget foglalták le.

Az őrizetbe vett férfi lakhelyén házkutatást tartottak. Innen egy nagyobb csomag növényi eredetű kábítószer, egy elektromos mérleg és egy kendermaggal teli műanyag palack került elő.

Az ügyben előzetes vizsgálatot indítottak, a nyomozók a kereskedő által terjesztett drog forrását vizsgálják.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Rendőrség