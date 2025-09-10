Felmérték az óvóhelyek állapotát Kárpátalján

Andrij Krjucskov, az ukrán ombudsman kárpátaljai képviselője megbeszélést tartott a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálat (DSZNSZ) megyei kirendeltségeinek vezetőivel. A megbeszélésen a polgári védelmi óvóhelyek állapotáról és a legutóbbi ellenőrzések eredményeiről számoltak be.

A szakemberek felmérték a menedékhelyek műszaki állapotát, készenlétét és a hatályos előírásoknak való megfelelését.

Andrij Krjucskov hangsúlyozta, hogy a rendszeres vizsgálatok célja nem csupán a hiányosságok feltárása, hanem gyakorlati ajánlások megfogalmazása is a hatóságok és a fenntartók számára.

Kiemelte, hogy a lezárt, elhanyagolt vagy nem megfelelően felszerelt óvóhelyek elfogadhatatlanok, hiszen közvetlen veszélyt jelentenek az emberek életére és biztonságára.

Az előírások szerint a menedékhelyeknek:

legfeljebb 24 órán belül készen kell állniuk a lakosság befogadására egy esetleges veszélyhelyzetben;

legalább 48 órán keresztül biztosítaniuk kell a bent tartózkodók ellátását;

egyértelmű jelöléssel és szabad bejárással kell rendelkezniük;

meg kell felelniük a DBN V.2.2-5:2023 szabványnak, valamint Ukrajna polgári védelmi kódexének.

A tanácskozás résztvevői megállapodtak abban, hogy fokozzák az ellenőrzéseket, és szorosabb együttműködést alakítanak ki az állami szervek és a menedékhelyek tulajdonosai között.

Az ukrán parlament emberi jogi biztosa, Dmitro Lubinec megerősítette, hogy a polgári védelem területén a parlamenti ellenőrzés folytatódik annak érdekében, hogy minden állampolgár számára biztosított legyen az élethez és a biztonsághoz való jog, valamint a megfelelő menedékhez való hozzáférés.

