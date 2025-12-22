Melléképület kapott lángra Beregújfaluban

Tűzesethez riasztották a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatát (DSZNSZ) december 21-én, délután a beregszászi járási Beregújfaluban. A DSZNSZ közlése szerint egy melléképületben csaptak fel a lángok.

A tüzet egy szomszéd vette észre, aki azonnal értesítette az épület tulajdonosát, valamint a mentőszolgálatot. A helyszínre két egység is kivonult.

A tűzoltók kiérkezésekor az épület tetőszerkezete már teljes terjedelmében lángolt.

A tűz következtében mintegy 30 négyzetméteren megrongálódott a tető, továbbá szerszámok és háztartási eszközök semmisültek meg. Személyi sérülés nem történt.

Előzetes információk szerint a tüzet a fűtőberendezés – egy kályha – szerkezeti hiányossága okozhatta.

