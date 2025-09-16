Riasztás érkezett a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatához (DSZNSZ) szeptember 16-ra virradóra. A katasztrófavédelem közlése szerint tűz ütött ki az Ungvári Városi Többprofilú Klinikai Kórház egyik kórtermében.

A személyzet időben kivezette a betegeket a veszélyzónából. Összesen 69 embert evakuáltak. Később kiderült, hogy egy 74 éves páciens a füst belégzése miatt rosszul lett, és az életét már nem sikerült megmenteni.

A kórterem teljesen kiégett, azonban sikerült megakadályozni, a tűz továbbterjedését.

Az oltásban 32 tűzoltó és 9 jármű vett részt. A tűzeset okát a hatóságok vizsgálják.

Kárpátalja.ma