Édesanyák vacsorája Nagyszőlősön

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 2025-ben is kiemelten foglalkozik az édesanyák testi-lelki feltöltődésével. Nagycsaládos Édesanyák hete elnevezésű programsorozat indult 2025. május 5-től, és tart egészen május 13-ig. A hét előadással egybekötött vacsorával kezdődött, amely a nagy létszám miatt két helyszínen került megrendezésre.

Összesen több mint 220 édesanya vehetett részt idén az édesanyáknak szervezett lehetőségeken. A héten nemcsak a lelki feltöltődésre volt lehetőség, hanem fürdőzésen is részt vehettek. Továbbá még előttük áll egy fitneszfoglalkozás és egy kirándulás a természetben. Köszönjük a segítséget programfelelőseinknek, akik hozzájárultak programjaink lebonyolításához: Birta Ibolyának, Csirpák Viktóriának, Dancs Katalinnak és Szilágyiné Tóth Gabriellának.

Május 6-án Nagyszőlősön került megrendezésre a második előadással egybekötött vacsora, amelyen közel kilencven édesanya vett részt. Köszönjük Bocskor Szedlákovics Zita dietetikusnak, KMNE-tagnak a tartalmas előadást. Az alábbiakban az egyik résztvevő élményeit olvashatják erről az eseményről:

Nagyon hálás vagyok, hogy részt vehettem idén is az édesanyák vacsoráján, immár harmadszor. Emlékszem, első alkalommal a férjem regisztrált akaratom ellenére. Mert én úgy gondoltam, hogy nem tudok elmenni. A május nehéz hónap, sok kötelezettséggel, anyák napi műsorokkal iskolaidőben… Úgy gondoltam, hogy lehetetlen időt szakítani magamra. De a párom makacs ember, nem vitatkozott velem, csak beregisztrált, és közölte velem, hogy mennem kell. Duzzogtam kicsit, de végül elmentem. És milyen jól tettem!

A nagycsaládos anyukák között sok barátom van, akiket már régről ismerek, akikkel együtt indultunk el fiatal korunkban a hit útján. Hajdan sok közös vidám, tartalmas napot, tábort töltöttünk együtt, de már ritkán van csak időnk egy jót beszélgetni. Így legalább ilyenkor találkozunk, beszélgetünk, és ez felüdülés. Úgyhogy már nem kell unszolni, győzködni, hogy jelentkezzek, legalább ilyenkor, mikor a közelben van valamilyen program, lehetőség. Megértettem, ami most is elhangzott az előadásban, hogy muszáj szakítani egy kis időt magamra, hogy a magam öröméért, egészségéért, boldogságáért is csináljak valamit, ami erősít, felüdít, feldob, mert ahogy az előadó idézte a régi mondást: „Ahol az édesanya boldog, ott még a kutya is boldog”. Már csak maga az a tény is biztat, hogy nem vagyok egyedül, vannak mások is, akik hasonló problémákkal küzdenek meg nap mint nap. Mint mindig, most is hallottam pár jó tanácsot, tippet, ötletet, tanítást, úgy az előadásból, mint a kötetlen beszélgetések során, amitől szinte felfrissültem, új lendületet nyertem. És most még egy másik csodás érzés is Isten iránti hálára indított. Ugyanis több olyan újdonsült, friss nagycsaládos anyukával találkoztam, akiket fiatal- vagy akár gyerekkoruk óta ismerek, és most ott találkoztunk. Hát ennél nagyobb öröm kell-e? Olyan reménykeltő, hogy a következő generációban is tovább él a hit, a bátorság, a bizalom, hogy nem a körülményekre, a nehéz háborús helyzetre néznek, hanem megszületik a harmadik, negyedik gyermek is, hisznek benne, hogy Isten reményteljes jövőt akar adni a benne hívőknek.

Úgyhogy Isten áldja továbbra is a Nagycsaládos Egyesületet, hogy összefogja ezt a közösséget! Jó egészséget, türelmet, bölcsességet a vezetőségnek, a szervezőknek!

Nagy Zita, Fancsika