Égési sérüléseket szenvedett egy férfi az Ungvári járásban

Tűz ütött ki egy lakóépületben szeptember 23-án Turjaremetén – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A tüzet a szomszédok vették észre, ők értesítették a tűzoltókat, illetve segítettek kimenekülni a ház tulajdonosának. Ezután a helyi lakosok megpróbálták önállóan megfékezni a lángokat.

A tűz következtében a ház 1970-ben született tulajdonosa égési sérüléseket szenvedett. A helyszínre kiérkező tűzoltók 42 perc alatt eloltották a tüzet.

A lángok 20 négyzetméteren rongálták meg a folyosót, és az egyik szobát.

A tűz keletkezésének okát és az anyagi károk mértékét vizsgálják.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: DSZNSZ