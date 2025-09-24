Égési sérüléseket szenvedett egy férfi az Ungvári járásban
Tűz ütött ki egy lakóépületben szeptember 23-án Turjaremetén – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.
A tüzet a szomszédok vették észre, ők értesítették a tűzoltókat, illetve segítettek kimenekülni a ház tulajdonosának. Ezután a helyi lakosok megpróbálták önállóan megfékezni a lángokat.
A tűz következtében a ház 1970-ben született tulajdonosa égési sérüléseket szenvedett. A helyszínre kiérkező tűzoltók 42 perc alatt eloltották a tüzet.
A lángok 20 négyzetméteren rongálták meg a folyosót, és az egyik szobát.
A tűz keletkezésének okát és az anyagi károk mértékét vizsgálják.
Nyitókép forrása: DSZNSZ