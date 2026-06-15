Egy 15 éves fiú okozott balesetet a Beregszászi járásban

Súlyos közlekedési baleset történt a Bátyúi kistérségben, ahol egy 15 éves fiú okozott sérüléssel járó ütközést.

A rendelkezésre álló információk szerint tegnap este körülbelül 20 óra körül a Badótanya (Bagyiv) egyik utcájában egy 15 éves helyi fiú Ford Fiesta személygépkocsit vezetett, amikor elvesztette uralmát a jármű felett, és elütött egy 10 éves kislányt. A gyermek egy magánház udvaráról futott ki az úttestre, miután a labdája után szaladt.

A baleset következtében a kislány megsérült, őt kórházba szállították. Állapotáról egyelőre nem közöltek részletes információkat.

A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit, különös tekintettel arra, hogyan kerülhetett a kiskorú a jármű volánja mögé. Az ügyben eljárás indult a büntető törvénykönyv 287. cikke alapján. A gépkocsit lefoglalták.

A hatóságok továbbra is vizsgálják az eset körülményét.

A mukachevo.net nyomán.

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