Egy 19 éves ukrán férfi megerőszakolt egy 13 éves lányt, majd megölte az édesanyját
Vádat emeltek egy 19 éves férfi ellen, aki egy 13 éves lányt szexuális erőszak áldozatává tett, majd később brutálisan meggyilkolta a lány édesanyját.
A tragikus eset Csernyihiv megyében történt.
Az Ukrán Legfelsőbb Ügyészség tájékoztatása szerint 2025 májusában a gyanúsított egy félkész épület tetejére csalta a kislányt, ahol megerőszakolta. Egy későbbi találkozás során ismét szexuális cselekményeket követett el, és a történteket felvételre rögzítette mobiltelefonján.
Amikor az édesanya értesült az esetről, konfliktus alakult ki közte és a kislány édesanyja között. Ezt követően a gyanúsított, arcát eltakarva, behatolt a család lakásába, ahol több késszúrással támadt a nőre a kiskorú fia szeme láttára.
A zajra egy szomszéd is a helyszínre sietett, akit szintén megsebesített a férfi, majd elmenekült. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette, a megsebesített férfit kórházba szállították.
A Csernyihiv Megyei Ügyészség vádiratot nyújtott be, a gyanúsított jelenleg előzetes letartóztatásban van.