Egy autónak ütközött a Kárpátalja felé tartó Kijev–Kőrösmező vonat

Egy VAZ 2108-as típusú személygépkocsi ütközött január 18-án a Kijev–Kőrösmező (Jaszinya) menetrend szerinti vonattal Ivano-Frankivszk megyében.

A baleset egy vasúti átjárónál történt Horodenkánál.

A személygépkocsit egy 63 éves férfi vezette, négy személy utazott még vele. A balesetben a gépkocsi három utasa – egy 1944-es, egy 1952-es és egy 2020-as születetésű – megsérült. Őket kórházba szállították.

A hatóságok vizsgálják a baleset okait és körülményeit.

A mukachevo.net internetes hírportál.

Kárpátalja.ma