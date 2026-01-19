Egy autónak ütközött a Kárpátalja felé tartó Kijev–Kőrösmező vonat
Egy VAZ 2108-as típusú személygépkocsi ütközött január 18-án a Kijev–Kőrösmező (Jaszinya) menetrend szerinti vonattal Ivano-Frankivszk megyében.
A baleset egy vasúti átjárónál történt Horodenkánál.
A személygépkocsit egy 63 éves férfi vezette, négy személy utazott még vele. A balesetben a gépkocsi három utasa – egy 1944-es, egy 1952-es és egy 2020-as születetésű – megsérült. Őket kórházba szállították.
A hatóságok vizsgálják a baleset okait és körülményeit.
