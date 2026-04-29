Egy csecsemő holttestére bukkantak Lemberg egyik parkjában

Gyanús táskára figyelt fel egy járókelő Lembergben, a Csornovola sugárúton található parkban április 28-án – közölte a Lemberg megyei rendőrség a Telegramon.

A rendfenntartók bejelentés után azonnal a helyszínre vonultak. A táskában egy felöltöztetett és takaróba csavart csecsemő holttestét fedezték fel.

A gyermek holttestét igazságügyi orvosszakértői vizsgálatra küldték a halál pontos okának megállapítása érdekében.

Az ügyben nyomozás kezdődött. A rendőrség jelenleg az eset szemtanúinak, valamint a gyermek édesanyjának beazonosításán dolgozik.

Kárpátalja.ma