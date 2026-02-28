Egy férfi holttestére bukkantak a Tisza partján

Egy 39 éves ukrán állampolgárságú férfi holttestét fedezték fel a Tisza romániai partszakaszán – közölte a román média a rendvédelmi szervek információira hivatkozva.

A tájékoztatás szerint február 27-én a Máramaros megyei határrendészet munkatársai találtak egy férfiholttestet a Tisza partján, a romániai Hosszúmező település közelében.

A román rendőrség azonosította a holttestet, akiről kiderült, hogy egy 39 éves ukrán férfi. A holttest vizsgálata során erőszakra utaló jeleket nem találtak. A halál pontos körülményeinek meghatározása folyamatban van.

Kárpátalja.ma