Egy házaspár szenvedett égési sérüléseket Hársfalván

Tűz ütött ki egy lakóépületben a munkácsi járási Hársfalván (Nelipényi) az éjszaka folyamán – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán kedden.

A tűzoltókat a helyi lakosok értesítették, akik azt is jelezték, hogy az égő házban tartózkodnak a tulajdonosok is.

A helyszínre érkező tűzoltók egy 67 éves nőt és 70 éves férjét találták az egyik szobában. A házaspár szén-monoxidot lélegzett be, így már nem volt erejük arra, hogy önállóan hagyják el az épületet. Mindkettőjüket kórházba szállították, mivel különböző súlyosságú égési sérüléseket szenvedtek.

A tűzoltók 20 perc alatt megfékezték a lángokat. A tűz 30 négyzetméteren rongálta meg a nappaliban lévő bútorokat.

A tűz keletkezésének okát és az anyagi károk mértékét vizsgálják.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: DSZNSZ