Egy hét alatt 38 házasságot kötöttek Kárpátalján

Egy hét leforgása alatt 38 házasságkötést anyakönyveztek az állami anyakönyvi hivatalok Kárpátalján. Erről az Ukrán Igazságügyi Minisztérium adott tájékoztatást.

Országos szinten ez idő alatt 2 840 új házasság jött létre. A legtöbb esküvőt Kijevben tartották (735). A megyék közül a legtöbb házasságot Dnyipropetrovszk (587), Lemberg (324), Odessza (134) és Harkiv megyében (117) regisztrálták.

A beszámoló szerint 42 vegyes házasság jött létre, továbbá két olyan házasságot is regisztráltak, amelyben mindkét fél külföldi volt. A „Házasság egy nap alatt” program keretében pedig 138 pár mondta ki a boldogító igent.

Kárpátalja.ma