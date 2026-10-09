Egy nap alatt 39 tűzesethez riasztották a kárpátaljai tűzoltókat

Egyetlen nap folyamán 39 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak a kárpátaljai ökoszisztémákban keletkezett tüzek miatt – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége október 9-én a Facebook-oldalán.

A lángok több mint 21 hektárnyi területet érintettek.

A legtöbb tűzesetet a Munkácsi és az Ungvári járásban regisztrálták, ahol 13, illetve 11 alkalommal csaptak fel a lángok. A Huszti járásban hét, a Beregszászi járásban hat tűzeset történt, míg a Técsői és a Rahói járásban egy-egy esethez riasztották a tűzoltókat.

Az év eleje óta a lángok összesen 1341 hektárnyi természetes területet pusztítottak el Kárpátalján.

A tüzek leggyakoribb oka a száraz fű felgyújtása és a tűzzel való gondatlan bánásmód. A lángok nemcsak az állatokat és a rovarokat veszélyeztetik, hanem a természetes élőhelyeket is elpusztítják, és akár lakóházakra, illetve gazdasági épületekre is átterjedhetnek.

A katasztrófavédelem ismét arra kéri a lakosságot, hogy az őszi takarítás során ne égessék el a száraz füvet és a lehullott faleveleket. A növényi hulladék kezelésének biztonságosabb és környezetkímélőbb módja a komposztálás vagy a tűz használata nélküli elszállítás és ártalmatlanítás.

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