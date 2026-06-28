Egy nap alatt hatszor riasztották a hegyimentőket a Kárpátokban

Június 27-én hat alkalommal nyújtottak segítséget a hegyimentők a Kárpátokban bajba jutott turistáknak. A kirándulók többsége sérülések, a nagy hőség okozta kimerültség vagy rosszullét miatt nem tudta folytatni útját.

A sérültek között voltak, akik kéz- vagy lábsérülést, zúzódásokat szenvedtek, mások pedig a rendkívüli meleg miatt merültek ki.

A hegyimentők minden esetben a helyszínre vonultak, elsősegélyt nyújtottak, majd a turistákat biztonságos helyre kísérték vagy szállították, ahol átadták őket az egészségügyi szolgálatnak.

Egy különleges bevetés során egy túrázónak is segítséget nyújtottak, aki az Ihrovec-hegy közelében megsérült kutyájával rekedt a hegyekben. A mentők az állatot is biztonságos helyre szállították.

A hegyimentő-szolgálat ismét arra figyelmezteti a kirándulókat, hogy túráik megtervezésekor vegyék figyelembe fizikai állapotukat, a várható időjárást és a hőséget, gondoskodjanak elegendő ivóvízről, feltöltött mobiltelefonról, valamint indulás előtt tájékoztassák hozzátartozóikat a tervezett útvonalról.

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