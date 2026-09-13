Egy nap alatt nyolc rovarcsípés miatt riasztották a mentőket Kárpátalján

Egyetlen nap alatt nyolc alkalommal riasztották rovarcsípések miatt a kárpátaljai sürgősségi mentőszolgálat egységeit.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a nyolc esetből háromszor lódarázs csípte meg az érintetteket, egy alkalommal pedig egy nagyobb darázs okozott sérülést.

A Munkácsi járásban egy lódarázs csípett meg egy 16 éves fiút. Nagymamája azonnal mentőt hívott, amikor észlelte unokája rosszullétét. A helyszíni ellátást követően a fiút a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházba szállították.

A Szolyvai járásban egy 44 éves férfinál a lódarázscsípést követően légzési nehézség jelentkezett. A férfi maga hívta a 103-as segélyhívót. A mentők a helyszínen ellátták, majd a Szolyvai Kórházba szállították.

Aznap más járásokból is érkeztek riasztások. Egy nő például akkor szenvedett rovarcsípést, miközben dinnyét evett.

Az orvosok felhívják a figyelmet arra, hogy a lódarázs- vagy darazsak csípése súlyos allergiás reakciót válthat ki, és akár életveszélyes is lehet. Ha a csípést követően nehézlégzés, jelentős duzzanat, gyengeség vagy szédülés jelentkezik, azonnal hívni kell a 103-as segélyhívót.

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