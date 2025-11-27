Egy tonna széna égett el a Munkácsi járásban
Tűz ütött ki egy melléképületben a munkácsi járási Felsőviznicén (Verhnja Viznicja) – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán november 26-án.
A lángok éjszaka csaptak fel. A tulajdonosokat a kutya hangos ugatása ébresztette fel.
A helyszínre kiérkező tűzoltók fél óra alatt megfékezték a tüzet.
A lángok martalékává vált egy tonna széna, és az épület tetőszerkezete is megrongálódott 25 négyzetméteren.
A tűz keletkezésének okát és a károk mértékét vizsgálják.